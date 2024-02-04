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4 февраля, 14:10

Число жертв лесных пожаров в Чили возросло до 51

Число погибших в результате лесных пожаров в Чили превысило полсотни человек. Об этом сообщила глава МВД страны Каролина Тоа.

Лесные пожары в Чили. Видео © X / @nanduti

"За эти часы, прошедшие с момента выступления президента, погибло ещё пять человек", — сказала министр.

Таким образом, на данный момент известно о смерти 51 человека: 45 жителей погибли во время пожаров, ещё шестеро скончались в больницах из-за полученных ожогов, несовместимых с жизнью. Не исключено, что в ближайшее время число жертв может стать ещё больше.

Пожар в колонии в Соликамске ликвидирован
Пожар в колонии в Соликамске ликвидирован

Напомним, накануне Лайф сообщал о том, что на территории Чили разбушевались лесные пожары. Было известно о почти сотне очагов возгорания. Уточнялось, что локализовать удалось меньше половины из них. Президент Габриэль Борич ввёл режим чрезвычайной ситуации в Вальпараисо.

Обложка ©

X / @nanduti

Александра Мышляева
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