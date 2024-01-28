Появилось видео обрушения подъезда аварийного дома в Ростове-на-Дону
Подъезд, который обрушился в многострадальном доме на улице Нариманова. Обложка © VK / "Ростов Газета | Новости Ростова-на-Дону"
В Сети появилось видео момента обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Здание начало рушиться ещё вечером 27 января.
Момент обрушения подъезда в многострадальном доме на улице Нариманова. Видео © VK / "Ростов Газета | Новости Ростова-на-Дону"
Перед тем как подъезд полностью рухнул, сначала обрушилась стена. К счастью, обошлось без пострадавших — 95 человек быстро эвакуировали, некоторые из них провели ночь в пункте временного размещения в Ворошиловском районе города. В настоящее время здание оцепили.
Заместитель губернатора Сергей Бодряков, который прибыл на место обрушения здания, заверил, что в районе дома введут режим ЧС. Около подъездов выставят охрану, чтобы защитить место происшествия от мародёров.
Напомним, в Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного жилого дома. За несколько часов до этого жильцы слышали сильный грохот и скрежет. Спасатели отключили дом от газоснабжения. Как оказалось, ещё в 2020 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцам предлагали переселиться, однако они отказались.