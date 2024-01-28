Появилось видео обрушения подъезда аварийного дома в Ростове-на-Дону

В Сети появилось видео момента обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Здание начало рушиться ещё вечером 27 января.

Момент обрушения подъезда в многострадальном доме на улице Нариманова. Видео © VK / "Ростов Газета | Новости Ростова-на-Дону"

Перед тем как подъезд полностью рухнул, сначала обрушилась стена. К счастью, обошлось без пострадавших — 95 человек быстро эвакуировали, некоторые из них провели ночь в пункте временного размещения в Ворошиловском районе города. В настоящее время здание оцепили.

Заместитель губернатора Сергей Бодряков, который прибыл на место обрушения здания, заверил, что в районе дома введут режим ЧС. Около подъездов выставят охрану, чтобы защитить место происшествия от мародёров.