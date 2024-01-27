Стена пятиэтажки обрушилась в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону происходит обрушение стены в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Видео с места инцидента появились в соцсетях.

"Ростов-на-Дону, ул. Нариманова 72/3, в 20:00 поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда пятиэтажного, трёхподъездного жилого дома", — сообщили в управлении.

Как пишет SHOT, пару часов назад жильцы слышали сильный грохот и скрежет, после чего выбежали на улицу и увидели, что часть дома обрушилась. На место вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели отключили дом от газоснабжения. Информации о пострадавших нет, эвакуировано 80 человек.