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27 января, 17:52
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Стена пятиэтажки обрушилась в Ростове-на-Дону

МЧС: В ростовской пятиэтажке происходит обрушение стены, эвакуированы 80 человек

В Ростове-на-Дону происходит обрушение стены в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Видео с места инцидента появились в соцсетях.

В ростовской пятиэтажке начала обрушаться стена. Видео © Telegram / rostovnews61

"Ростов-на-Дону, ул. Нариманова 72/3, в 20:00 поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда пятиэтажного, трёхподъездного жилого дома", — сообщили в управлении.

Как пишет SHOT, пару часов назад жильцы слышали сильный грохот и скрежет, после чего выбежали на улицу и увидели, что часть дома обрушилась. На место вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели отключили дом от газоснабжения. Информации о пострадавших нет, эвакуировано 80 человек.

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Ранее Лайф писал, что в Новотроицке Оренбургской области после взрыва обрушилась насосная станция. Погибли два человека.

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Telegram / rostovnews61

Никита Никонов
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