В подъезде пензенской многоэтажки образовалась дыра в полу

В Пензе следователи проводят проверку по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщило региональное управление СК РФ. На опубликованном видео заметно, что у лестницы образовалась метровая дыра.

Сотрудник СК России на месте частичного обрушения пола в многоквартирном доме в Пензе. Видео © t.me / СУ СКР по Пензенской области

"Организовано проведение доследственной проверки по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома по улице Аустрина в городе Пензе. Принимаются меры к обеспечению безопасности граждан, проживающих в данном доме", — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки работникам управляющей компании дадут правовую оценку, а также установят причину случившегося.