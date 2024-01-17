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17 января, 19:30

В подъезде пензенской многоэтажки образовалась дыра в полу

СК начал проверку из-за обрушившегося пола в подъезде многоэтажки в Пензе

В Пензе следователи проводят проверку по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщило региональное управление СК РФ. На опубликованном видео заметно, что у лестницы образовалась метровая дыра.

Сотрудник СК России на месте частичного обрушения пола в многоквартирном доме в Пензе. Видео © t.me / СУ СКР по Пензенской области

"Организовано проведение доследственной проверки по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома по улице Аустрина в городе Пензе. Принимаются меры к обеспечению безопасности граждан, проживающих в данном доме", — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки работникам управляющей компании дадут правовую оценку, а также установят причину случившегося.

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В РЭУ им. Плеханова обрушился потолок из-за прорыва трубы

А ранее Лайф сообщал, что нежилое шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия никто не пострадал: дом давно был расселён.

Обложка ©

t.me / СУ СКР по Пензенской области

Александра Мышляева
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