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20 декабря, 01:27

Расселённая шестиэтажка обрушилась в центре Санкт-Петербурга

<p>Обрушившийся дом в центре Санкт-Петербурга. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/russiatoday?w=wall-96886142_827119" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия 24 | Новости</a></p>

Обрушившийся дом в центре Санкт-Петербурга. Обложка © VK / Россия 24 | Новости

Нежилое шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал: дом давно расселён.

Целостность сооружения на улице Гороховой была нарушена поздней ночью — звонок поступил на пульт дежурного в 02:02. В настоящий момент на месте инцидента работают спасатели. Задействованы 145 человек и 38 единиц техники.

"Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — гласит сообщение ведомства.

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Похожий случай недавно произошёл на севере Нью-Йорка. Там на прохожих обрушился угол шестиэтажного здания. По счастливой случайности никто не пострадал.

Илья Пушкарев
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