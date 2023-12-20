Расселённая шестиэтажка обрушилась в центре Санкт-Петербурга

Нежилое шестиэтажное здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал: дом давно расселён.

Целостность сооружения на улице Гороховой была нарушена поздней ночью — звонок поступил на пульт дежурного в 02:02. В настоящий момент на месте инцидента работают спасатели. Задействованы 145 человек и 38 единиц техники.

"Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — гласит сообщение ведомства.