Жилая многоэтажка частично обрушилась на севере Нью-Йорка
Часть жилого дома обрушилась в Нью-Йорке. Обложка © X / Dizi Quitter Chris
Угол жилого шестиэтажного здания обрушился в нью-йоркском Бронксе. На месте работают спасатели. О происшествии сообщили в пожарной службе города.
Часть жилого дома обрушилась в Нью-Йорке. Видео © CBS News
Кадрами с последствиями инцидента очевидцы поделились в соцсетях. На записи видно, что здание получило серьёзные повреждения: нарушена целостность перекрытий и стен всех шести этажей. Внизу образовались завалы. Причины обрушения пока не установлены.
Часть жилого дома обрушилась в Нью-Йорке. Видео © X / FDNY
По предварительным данным, в результате трагедии никто не пострадал. Однако информация может измениться, так как существует вероятность нахождения некоторых жильцов под обломками.
Часть стены обрушилась недавно и у двухэтажки в Белоруссии. Инцидент произошёл в Витебской области в результате взрыва газового баллона, рассказывал Лайф.