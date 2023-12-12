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11 декабря, 23:49

Жилая многоэтажка частично обрушилась на севере Нью-Йорка

<p>Часть жилого дома обрушилась в Нью-Йорке. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/CKay45/status/1734318109186728233/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dizi Quitter Chris</a></p>

Часть жилого дома обрушилась в Нью-Йорке. Обложка © X / Dizi Quitter Chris

Угол жилого шестиэтажного здания обрушился в нью-йоркском Бронксе. На месте работают спасатели. О происшествии сообщили в пожарной службе города.

Часть жилого дома обрушилась в Нью-Йорке. Видео © CBS News

Кадрами с последствиями инцидента очевидцы поделились в соцсетях. На записи видно, что здание получило серьёзные повреждения: нарушена целостность перекрытий и стен всех шести этажей. Внизу образовались завалы. Причины обрушения пока не установлены.

Часть жилого дома обрушилась в Нью-Йорке. Видео © X / FDNY

По предварительным данным, в результате трагедии никто не пострадал. Однако информация может измениться, так как существует вероятность нахождения некоторых жильцов под обломками.

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Илья Пушкарев
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