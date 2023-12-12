Жилая многоэтажка частично обрушилась на севере Нью-Йорка

Угол жилого шестиэтажного здания обрушился в нью-йоркском Бронксе. На месте работают спасатели. О происшествии сообщили в пожарной службе города.

Часть жилого дома обрушилась в Нью-Йорке. Видео © CBS News

Кадрами с последствиями инцидента очевидцы поделились в соцсетях. На записи видно, что здание получило серьёзные повреждения: нарушена целостность перекрытий и стен всех шести этажей. Внизу образовались завалы. Причины обрушения пока не установлены.

Часть жилого дома обрушилась в Нью-Йорке. Видео © X / FDNY

По предварительным данным, в результате трагедии никто не пострадал. Однако информация может измениться, так как существует вероятность нахождения некоторых жильцов под обломками.