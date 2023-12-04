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3 декабря, 22:14

Слышны взрывы: Охваченный пламенем завод спецавтомобилей в Москве начинает рушиться

На заводе спецавтомобилей в Москве звучат взрывы, обрушилась часть кровли

На московском заводе специализированных автомобилей (МЗСА) слышны звуки взрывов, огонь быстро распространяется по территории. По данным управления МЧС, площадь пожара составила уже 2 тысячи квадратных метров. Лайф публикует кадры с места происшествия.

Кадры с места тушения пожара на московском заводе специализированных автомобилей. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах видно едкое пламя, охватившее предприятие. Пожарные борются с возгоранием, однако огонь распространяется по заводу. По словам очевидцев, на МЗСА раздались два взрыва, у здания обрушилась часть кровли.

Пожару присвоен третий, повышенный, ранг сложности. В связи с возгоранием на Открытом шоссе перекрыто движение по Тюменскому проезду.

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Напомним, что вчера около 23:00 часов в Москве загорелся завод специализированных автомобилей на Открытом шоссе. Завод является многопрофильным предприятием, где производятся специализированные авто, медицинские комплексы, оборудование противопожарной безопасности.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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