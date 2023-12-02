Мощный пожар охватил несколько павильонов на рынке в Татарстане

В Набережных Челнах в Татарстане произошёл сильный пожар на авторынке "Гараж-500". В соцсетях появляются видео, снятые очевидцами в разных концах города, — возгорание видно за десятки километров от места ЧП. Огонь уничтожил целый ряд павильонов.

В Набережных Челнах произошёл сильный пожар на авторынке "Гараж-500". Видео © Telegram / Челны онлайн

По данным МЧС, на месте работают 16 единиц техники и 56 пожарных. Данных о пострадавших пока не поступало. Как уточнили в ведомстве, горят два торговых павильона на площади 1500 квадратных метров.