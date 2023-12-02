Двое детей оказались заблокированы в горящей квартире в 17-этажном доме в Москве

В многоэтажном доме в Москве в одной из квартир произошёл пожар, в результате чего двое детей и один взрослый оказались заблокированы. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, возгорание случилось на седьмом этаже 17-этажного дома на Новомарьинской улице в районе Марьино. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли всех трёх человек. Специалистам пришлось вскрывать металлическую дверь, так как выбраться изнутри сами жильцы не могли. Их передали для осмотра медикам. Также были спасены ещё три человека — они живут в квартире этажом выше. Пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров.