Стремительно разгорается: Пожар охватил московский завод спецавтомобилей на Открытом шоссе

В Москве загорелся завод специализированных автомобилей на Открытом шоссе. Как сообщает телеграм-канал SHOT, пожал начался около 23 часов и стремительно набирает силу.

В Москве загорелся завод специализированных автомобилей на Открытом шоссе. Огонь уже покрыл порядка 1000 квадратных метров. Видео © t.me / SHOT

Огонь уже охватил порядка 1000 квадратных метров и продолжает нарастать. На место происшествия уже прибыли пожарные, которые пытаются справиться с возгоранием. По предварительным данным, пострадавших нет.

Московский завод специализированных автомобилей (МЗСА) является многопрофильным предприятием, где производятся специализированные авто, медицинские комплексы, оборудование противопожарной безопасности. Кроме того, он считается одним из ведущих производителей прицепной техники в России.