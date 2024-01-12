В РЭУ им. Плеханова обрушился потолок из-за прорыва трубы
В экономическом университете имени Плеханова в Москве из-за прорыва трубы рухнул потолок. Видео с обрушением в соцсети выложила студентка, которая стала свидетельницей ЧП.
На кадрах видно, что протечка была не одна, так как несколько вёдер расставлено по длине всего коридора. В один момент протекающий потолок с грохотом рухнул под тяжестью скопившейся воды. К слову, студентов это не слишком напугало — они начали хохотать.
Ранее Лайф сообщал, что в посёлке Красное Поле Сосновского района под Челябинском рухнула крыша детского сада. Причиной обрушения стали лопнувшие балки, которые сейчас администрация планирует заменить. Однако местные отметили, что в прошлом году крышу уже ремонтировали.