В детском саду под Челябинском рухнула крыша

В посёлке Красное Поле Сосновского района под Челябинском рухнула крыша детского сада, подтвердил сегодня глава района Евгений Ваганов. Местные жители обратили внимание на случившееся 9 января.

Последствия обрушения крыши в челябинском детском саду. Фото © 31 канал

"В помещении всё сохранено. Туда ничего не попало", — сообщил Ura.ru глава района.

Он отметил, что помещения садика остались целы. По словам Ваганова, причиной обрушения стали лопнувшие балки, которые сейчас планируют заменить. Однако местные отметили, что в прошлом году крышу уже ремонтировали.