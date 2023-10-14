Мощный поток фекалий смыл преподавателя и студента в хабаровском техникуме

Коммунальная авария произошла в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. В одном из корпусов колледжа случился прорыв канализационного стояка. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.

Канализационную трубу прорвало на студента и преподавателя в техникуме Хабаровска. Видео © VK / ЧП Хабаровск

На опубликованной в соцсетях записи видно, что поток нечистот прорвал стену и хлынул на преподавателя и студента, которые сидели на лавочке в коридоре с ноутбуком. Жидкость буквально смыла их, окатив с ног до головы.

На инцидент уже отреагировала региональная прокуратура. Правоохранители сообщили, что инициировали по факту случившегося проверку. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры.