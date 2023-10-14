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14 октября, 19:26

Мощный поток фекалий смыл преподавателя и студента в хабаровском техникуме

Канализационную трубу прорвало на студента и преподавателя в колледже Хабаровска

Коммунальная авария произошла в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. В одном из корпусов колледжа случился прорыв канализационного стояка. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.

Канализационную трубу прорвало на студента и преподавателя в техникуме Хабаровска. Видео © VK / ЧП Хабаровск

На опубликованной в соцсетях записи видно, что поток нечистот прорвал стену и хлынул на преподавателя и студента, которые сидели на лавочке в коридоре с ноутбуком. Жидкость буквально смыла их, окатив с ног до головы.

На инцидент уже отреагировала региональная прокуратура. Правоохранители сообщили, что инициировали по факту случившегося проверку. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры.

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А ранее россиянам посоветовали не экономить при монтаже сантехники и канализации в случае ремонта. Если с коммуникациями возникнут проблемы, придётся ломать чистовую отделку для замены повреждённых участков, предупреждал Лайф.

Обложка ©

VK / ЧП Хабаровск

Илья Пушкарев
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