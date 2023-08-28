В Москве машины залило кипятком на подземной парковке

В Москве на подземной парковке ЖК "Весна на Балтийском" в районе Аэропорт прорвало трубу с горячей водой. По данным телеграм-канала SHOT , пострадавших нет.

Случилось это на парковке многоэтажного дома на Часовой улице. В результате случившегося десятки машин оказались подтопленными. Уровень воды температурой примерно 80 градусов составляет около 20 сантиметров. При этом в самом доме всё в порядке, но в целях безопасности отключили лифты. На месте ЧП работают пожарные в гидрокостюмах. Трубы перекрыли, и специалисты Мосводоканала в ближайшее время начнут откачивать воду.