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28 августа, 17:37

В Москве машины залило кипятком на подземной парковке

В Москве на подземной парковке прорвало трубу с горячей водой

В Москве на подземной парковке ЖК "Весна на Балтийском" в районе Аэропорт прорвало трубу с горячей водой. По данным телеграм-канала SHOT, пострадавших нет.

В Москве на подземной парковке прорвало трубу с горячей водой. Видео © Telegram / SHOT

Случилось это на парковке многоэтажного дома на Часовой улице. В результате случившегося десятки машин оказались подтопленными. Уровень воды температурой примерно 80 градусов составляет около 20 сантиметров. При этом в самом доме всё в порядке, но в целях безопасности отключили лифты. На месте ЧП работают пожарные в гидрокостюмах. Трубы перекрыли, и специалисты Мосводоканала в ближайшее время начнут откачивать воду.

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Ранее Лайф писал, что в Москве семилетний ребёнок упал в яму с кипятком. С сильными ожогами мальчика госпитализировали.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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