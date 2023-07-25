Инженер залитого кипятком ТЦ "Времена года" отправлен под домашний арест
Инженера московского торгового центра "Времена года", где из-за прорыва трубы с кипятком погибло четыре человека, не стали отправлять в СИЗО. Евгений Боткин во время следствия будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
"Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября", — зачитала решение судья Ольга Киселькова.
Боткину на время следствия запрещено пользоваться почтовыми отправлениями и общаться с другими фигурантами дела.
Напомним, 22 июля в здании ТЦ "Времена года" в Москве прорвало трубу с горячей водой. В результате пострадали десятки человек. Четверо погибли. Это были сотрудницы магазина "Глобус гурмэ", которые не смогли выбраться. СК Москвы изъял документацию в ТЦ после потопа из кипятка. Главному инженеру частной компании, осуществляющему трудовые функции по договору в московском ТЦ "Времена года", было предъявлено обвинение.
LIFE