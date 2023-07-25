Инженер залитого кипятком ТЦ "Времена года" отправлен под домашний арест

Инженера московского торгового центра "Времена года", где из-за прорыва трубы с кипятком погибло четыре человека, не стали отправлять в СИЗО. Евгений Боткин во время следствия будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.