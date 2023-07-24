Предъявлено обвинение главному инженеру компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Главному инженеру частной компании, осуществляющему трудовые функции по договору в московском ТЦ "Времена года", где из-за разлива кипятка погибли люди, было предъявлено обвинение. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

В надзорном органе указали, что обвинение предъявлено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть четырёх лиц. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следствие просит заключить под стражу подозреваемого. Ранее была информация, что инженер задержан.