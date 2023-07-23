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23 июля, 15:15

СК обновил данные по госпитализированным после ЧП в залитом кипятком ТЦ "Времена года"

СК: Число госпитализированных из-за прорыва трубы в ТЦ в Москве выросло до 10

<p>ТЦ "Времена года" после потопа из кипятка. Обложка © <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1810875/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по Москве</a></p>

ТЦ "Времена года" после потопа из кипятка. Обложка © ГСУ СК России по Москве

После прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве госпитализировано десять человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГСУ СКР по столице.

"В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

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Следователи провели обыски в офисных помещениях и изъяли документацию, в том числе техническую. Сейчас правоохранители допрашивают руководство, сотрудников, которые отвечают за эксплуатацию инженерных систем и соблюдение требований безопасности, а также рядовой персонал, работавший в момент происшествия.

Напомним, в здании ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП четыре человека погибли. Это женщины, работавшие в одном магазине. При этом, по данным SHOT, госпитализировано 11 человек. Уголовное дело о гибели людей передано в ГСУ СК по Москве.

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Светлана Оперук
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