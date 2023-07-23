СК обновил данные по госпитализированным после ЧП в залитом кипятком ТЦ "Времена года"

После прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве госпитализировано десять человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГСУ СКР по столице.

"В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.