СК обновил данные по госпитализированным после ЧП в залитом кипятком ТЦ "Времена года"
СК: Число госпитализированных из-за прорыва трубы в ТЦ в Москве выросло до 10
ТЦ "Времена года" после потопа из кипятка. Обложка © ГСУ СК России по Москве
После прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве госпитализировано десять человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГСУ СКР по столице.
"В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Следователи провели обыски в офисных помещениях и изъяли документацию, в том числе техническую. Сейчас правоохранители допрашивают руководство, сотрудников, которые отвечают за эксплуатацию инженерных систем и соблюдение требований безопасности, а также рядовой персонал, работавший в момент происшествия.
Напомним, в здании ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП четыре человека погибли. Это женщины, работавшие в одном магазине. При этом, по данным SHOT, госпитализировано 11 человек. Уголовное дело о гибели людей передано в ГСУ СК по Москве.