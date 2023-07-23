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23 июля, 12:09

Опубликовано новое видео с места, откуда кипяток залил московский ТЦ

Прокуратура опубликовала видео с места прорыва трубы в ТЦ "Времена года"

Прокуратура Москвы опубликовала видео с места прорыва трубы с кипятком в торговом центре "Времена года" в Москве. В ведомстве указали, что проверка по факту инцидента продолжается.

Видео с места прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года" в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Прокуроры работают на месте происшествия и координируют работу правоохранительных органов при осмотре места происшествия и расследования уголовного дела", — сказано в сообщении столичной прокуратуры в телеграм-канале.

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Напомним, в здании ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате случившегося пострадали десятки человек. Четверо погибли. Первой жертвой стала женщина, сварившаяся в кипятке. СК Москвы изымает документацию в ТЦ после потопа из кипятка.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Илья Суриков
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