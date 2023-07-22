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22 июля, 16:06

Удушающая темень: Работу спасателей в залитом кипятком московском ТЦ показали на видео

Работы на месте потопа из кипятка в ТЦ "Времена года" в Москве завершены

Прокуратура Москвы показала видео работы спасателей в затопленном кипятком ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где в результате прорыва трубы с горячей водой погибло четыре человека. Ведомство взяло под контроль установление обстоятельств трагедии.

Работа спасателей во время потопа из кипятка в элитном ТЦ "Времена года" в Москве. Видео © Telegram / SHOT Видео © Прокуратура Москвы

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц, по результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", — отметили в прокуратуре.

На кадрах с места событий видно, что сотрудникам МЧС приходится пробираться сквозь густой пар в темноте с фонариками — свет был отключён после начала потопа. Оперативные службы к настоящему моменту завершили спасательные работы на месте ЧП.

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Напомним, сегодня в здании ТЦ прорвало трубу с горячей водой, в результате чего пострадали десятки человек. По предварительной оценке, речь идёт о не менее 70 сотрудниках. Девять человек пришлось госпитализировать. Ещё четырёх пострадавших спасти не удалось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Первой жертвой стала женщина, сварившаяся в кипятке.

Обложка ©

Прокуратура Москвы

Андрей Бражников
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