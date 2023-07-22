Удушающая темень: Работу спасателей в залитом кипятком московском ТЦ показали на видео

Прокуратура Москвы показала видео работы спасателей в затопленном кипятком ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где в результате прорыва трубы с горячей водой погибло четыре человека. Ведомство взяло под контроль установление обстоятельств трагедии.

Работа спасателей во время потопа из кипятка в элитном ТЦ "Времена года" в Москве. Видео © Telegram / SHOT Видео © Прокуратура Москвы

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц, по результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", — отметили в прокуратуре.