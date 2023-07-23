Следователи начали обыски и допросы по делу о гибели людей в залитом кипятком ТЦ

Уголовное дело, возбуждённое по факту гибели людей в залитом кипятком торговом центре, передано в аппарат Главного следственного управления СК России по Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственные действия в ТЦ "Времена года" в Москве. Видео © Telegram / Следком

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по городу Москве принято к производству уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть четырёх человек", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.