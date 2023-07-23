Следователи начали обыски и допросы по делу о гибели людей в залитом кипятком ТЦ
Дело о гибели людей в залитом кипятком ТЦ передано в столичное управление СК
Уголовное дело, возбуждённое по факту гибели людей в залитом кипятком торговом центре, передано в аппарат Главного следственного управления СК России по Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следственные действия в ТЦ "Времена года" в Москве. Видео © Telegram / Следком
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по городу Москве принято к производству уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть четырёх человек", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Следователи провели обыски в офисных помещениях, изъята необходимая документация. Идут допросы руководства ТЦ и сотрудников, которые отвечали за эксплуатацию инженерных систем и соблюдение требований безопасности. Также следователи допрашивают и рядовых сотрудников, которые были на рабочих местах во время инцидента.
Напомним, в здании торгового центра "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате случившегося пострадали десятки человек. Четверо погибли. Лайф публиковал видео с места прорыва трубы.
Агентство "Москва"