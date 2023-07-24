После прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года" в Москве задержан инженер
ТЦ "Времена года" после потопа из кипятка. Обложка © ГСУ СК России по Москве
По факту ЧП в торговом центре "Времена года", где из-за разлива кипятка погибло четыре человека, задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в московском ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте", — указано в сообщении надзорного органа.
В ближайшее время будет решён вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения. Его подозревают в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Напомним, в здании ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате случившегося пострадали десятки человек. Четверо погибло, это сотрудницы "Глобус гурмэ", которые не смогли выбраться. Первой жертвой стала женщина, сварившаяся в кипятке. СК Москвы изымает документацию в ТЦ после потопа из кипятка. Позже стало известно, что после прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ госпитализировано десять человек.