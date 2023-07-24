После прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года" в Москве задержан инженер

По факту ЧП в торговом центре "Времена года", где из-за разлива кипятка погибло четыре человека, задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в московском ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте", — указано в сообщении надзорного органа.