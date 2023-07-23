Опубликовано жуткое видео с первыми минутами кипяточного потопа в московском ТЦ
Опубликовано видео с работницами московского ТЦ в первые минуты прорыва кипятка
Работницы кухни в торговом центре "Времена года", который залило кипятком, не сразу поняли, что им грозит смертельная опасность. Только одна из них начала кричать и звать на помощь, а остальные сначала шутили по этому поводу. Жуткое видео опубликовал SHOT.
Первые минуты кипяточного потопа в московском ТЦ "Времена года". Видео © SHOT
На этих кадрах видно, что женщины в шоке, они не понимают, как выбираться из западни. Одна из них кому-то звонит и рассказывает, что они даже не могут спуститься со стульев и столов — там кипяток. Вода меж тем продолжает наступать.
Напомним, в здании ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате случившегося пострадали десятки человек. Четверо погибли, это сотрудницы "Глобус гурмэ", которые не смогли выбраться. Первой жертвой стала женщина, сварившаяся в кипятке. СК Москвы изымает документацию в ТЦ после потопа из кипятка.
SHOT