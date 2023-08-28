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28 августа, 14:57

В Москве семилетний ребёнок упал в яму с кипятком

Mash: В Москве семилетний ребёнок упал в яму с кипятком на месте прорыва трубы

В Москве, на Саратовской улице, которая находится на востоке столицы, семилетний ребёнок упал в яму с кипятком. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, прорыв трубы произошёл у дома № 24 — в нескольких метрах от школы № 1208. Ребёнок не заметил ямы и упал в неё, выбраться ему помогли прохожие. С сильными ожогами мальчик госпитализирован.

В Москве повар ресторана едва не сварился в борще

В Москве повар ресторана едва не сварился в борще

Напомним, 22 июля в здании ТЦ "Времена года" в Москве прорвало трубу с горячей водой. В результате пострадали десятки человек. Четверо погибли.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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