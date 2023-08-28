В Москве семилетний ребёнок упал в яму с кипятком

В Москве, на Саратовской улице, которая находится на востоке столицы, семилетний ребёнок упал в яму с кипятком. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, прорыв трубы произошёл у дома № 24 — в нескольких метрах от школы № 1208. Ребёнок не заметил ямы и упал в неё, выбраться ему помогли прохожие. С сильными ожогами мальчик госпитализирован.