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26 мая, 09:33

В Москве повар ресторана едва не сварился в борще

Повар ресторана в Москве попал в реанимацию, обварившись борщом

Повар московского ресторана в торговом центре "Авиапарк" обварился кипящим борщом. Его отправили с ожогами в реанимацию, сообщает телеграм-канал Mash.

Повар упал в кипящий борщ в ресторане. Видео © Telegram / Mash

Двадцатилетний повар пытался перетащить вместе с товарищем кастрюлю, в которой варился борщ, и случайно её опрокинул. Парень быстро среагировал и отпрыгнул, но поскользнулся и упал прямо в кипяток. В результате его отправили в реанимацию с ожогами 45% тела. Проверку по факту произошедшего проводит полиция.

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Обложка ©

Telegram / Mash

Светлана Оперук
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