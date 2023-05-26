В Москве повар ресторана едва не сварился в борще
Повар ресторана в Москве попал в реанимацию, обварившись борщом
Повар московского ресторана в торговом центре "Авиапарк" обварился кипящим борщом. Его отправили с ожогами в реанимацию, сообщает телеграм-канал Mash.
Повар упал в кипящий борщ в ресторане. Видео © Telegram / Mash
Двадцатилетний повар пытался перетащить вместе с товарищем кастрюлю, в которой варился борщ, и случайно её опрокинул. Парень быстро среагировал и отпрыгнул, но поскользнулся и упал прямо в кипяток. В результате его отправили в реанимацию с ожогами 45% тела. Проверку по факту произошедшего проводит полиция.
Ранее Лайф писал, что машина подожгла своего водителя прямо во время заправки на Сахалине. У пострадавшего молодого человека диагностировали ожоги первой и второй степени.
Telegram / Mash