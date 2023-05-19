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19 мая, 08:05

Машина подожгла своего водителя прямо во время заправки на Сахалине

В Сахалинской области на АЗС загорелся автомобиль и его водитель

В городе Охе Сахалинской области на АЗС во время заправки загорелся автомобиль и молодой человек. Об этом сообщает телеграм-канал газеты "Сахалинский нефтяник".

На АЗС в городе Охе Сахалинской области загорелся бензобак авто и водитель. Видео © Telegram / "Сахалинский нефтяник"

Судя по кадрам с места происшествия, двое молодых людей заправляли автомобиль на местной АЗС. В какой-то момент бензобак загорелся, после чего пламя быстро перекинулось на водителя.

Он начал кататься по земле, чтобы потушить огонь. Его товарищ помог ему, после чего сел в горящий автомобиль и уехал на нём в сторону от заправки. В результате инцидента у пострадавшего молодого человека диагностировали ожоги первой и второй степени. В чём причина возгорания, на данный момент неизвестно.

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А ранее в Приморье сняли на видео извергающий пламя грузовик. Свидетель запечатлел, как огонь поднимался справа, из-под днища авто. При этом грузовик медленными рывками продолжал путь, таща за собой полуприцеп с лесом.

Обложка ©

Telegram / "Сахалинский нефтяник"

Илья Суриков
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