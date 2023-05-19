Машина подожгла своего водителя прямо во время заправки на Сахалине

В городе Охе Сахалинской области на АЗС во время заправки загорелся автомобиль и молодой человек. Об этом сообщает телеграм-канал газеты "Сахалинский нефтяник".

На АЗС в городе Охе Сахалинской области загорелся бензобак авто и водитель. Видео © Telegram / "Сахалинский нефтяник"

Судя по кадрам с места происшествия, двое молодых людей заправляли автомобиль на местной АЗС. В какой-то момент бензобак загорелся, после чего пламя быстро перекинулось на водителя.

Он начал кататься по земле, чтобы потушить огонь. Его товарищ помог ему, после чего сел в горящий автомобиль и уехал на нём в сторону от заправки. В результате инцидента у пострадавшего молодого человека диагностировали ожоги первой и второй степени. В чём причина возгорания, на данный момент неизвестно.