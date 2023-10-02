Россиянам посоветовали не экономить на безопасности во время ремонта

При ремонте можно сэкономить на том, что легко заменить: на мебели, освещении, декоративных элементах, текстиле. А вот в вопросах безопасности жильцов и их соседей скупость неуместна. Об этом "Ленте.ру" рассказала дизайнер интерьера Елизавета Агеенко.

Прежде всего специалист рекомендует не жалеть денег на хороших специалистов и качественно выполнить подготовительные работы: разводку сантехники, отопления, электро- и слаботочных сетей. Также стоит позаботиться о шумоизоляции стен в спальне, качественных стеклопакетах и входной двери с шумоизоляционными откосами, чтобы избавить себя от посторонних звуков. А стандартную систему отопления, по словам дизайнера, лучше заменить на лучевую.

"Если же ваша квартира располагается в старом фонде и имеет систему отопления от стояков, не экономьте на подключении радиаторов. Установите кран-американку, благодаря которому вы сможете регулировать температуру, отключать подачу жидкости и производить ремонт при неисправности радиатора", — посоветовала Агеенко.

Особое внимание, по её мнению, следует уделить черновым материалам: сухим смесям, комплектующим систем отопления, водоснабжения, электрике, скрытым сантехническим элементам. Все они должны иметь сертификат и быть надлежащего качества. Также не стоит экономить на сантехнике, при замене которой придётся демонтировать плитку, подводы воды и канализации.

Следует позаботиться и о качестве других чистовых материалов, которые будет трудно заменить, например о ламинате. Что касается мебели, дизайнер советует потратиться на кухонный гарнитур: материалы должны быть удобными в уходе, прочными и легко отмываться.