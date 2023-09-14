Россиянам рассказали, какие материалы для ремонта выгоднее всего покупать осенью

Осень — самое выгодное время для покупки стройматериалов, когда летний пик сезонных работ уже прошёл. Именно в это время часто бывают скидки и акции на строительные смеси, штукатурку и сами работы. Об этом Лайфу рассказал Фёдор Васильев — основатель и генеральный директор компании "Главснаб".

"Акции связаны с покупательской способностью. До начала октября обычно мало кто тратит первую после летних отпусков зарплату на покупки для дома и ремонта, чаще всего люди тратятся на сбор детей в школу. Поэтому многие магазины, маркетплейсы и различные другие торговые площадки проводят акции 1+1=3 на окна, двери и фурнитуру, иногда предлагают монтаж или доставку в подарок, а это лишние несколько тысяч рублей с каждой покупки", — рассказал Васильев.

По словам эксперта, плитку выгоднее всего покупать из летних коллекций. Когда сезон весна-лето проходит, магазины предлагают её по приятной цене. Не все знают, что в комплекте кафеля самое дорогое — панно, поэтому купить его по осенней скидке — это очень выгодное приобретение, а основную плитку можно подобрать под тон панно любую однотонную, даже бюджетный вариант. Васильев добавил, что яркая затирка также попадает под осеннюю sale.

"Обои из летних сезонных сейчас можно купить выгоднее всего. У популярных или брендовых салонов обоев есть постоянные коллекции, на них практически никогда не бывает скидок, но есть лимитированные коллекции, например, специально для летнего сезона. Поэтому, если вы давно хотели обои с цветами, птицами или бабочками, то самое время купить их сейчас", — заявляет эксперт.

Васильев рассказал, что цена ремонта напрямую зависит от стоимости работ и сезонности спроса. Весной и летом спрос на услуги ремонтников растёт из-за начала сезона строительных работ, поэтому цены на них также могут быть повышены, а осенью-зимой мастера сами начинают предлагать свои услуги.

"Если говорить о "климате" в квартире, то осенью, до наступления зимних холодов, лучше всего купить по акции электрокамин с порталом. Он украсит интерьер значительно лучше, чем любой обогреватель, а также создаст уют и подарит тепло. Зимой, ближе к Новому году, камины стоят дороже. Кондиционер выгодно купить осенью или зимой: сезонный ажиотаж спадает, а в магазинах появляются скидки. Только установку лучше провести либо до наступления морозов, либо отложить до весны", — рассказал Васильев.

Специалист добавил, что сейчас самое время позаботиться о частном доме и даче. Осенью и зимой максимальные скидки на садовую мебель, парники, садово-огородный инвентарь и инструменты.

Эксперт подчеркнул, что важным фактором экономии перед началом ремонта является осознанный подход к тому, что вы собираетесь делать. Это важно, потому что заменить обои на одной стене легче и выгоднее, чем полностью всё отдирать и переделывать. Поэтому перед походом в строительный оцените и спланируйте масштаб работ.