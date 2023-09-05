Эксперт назвала верный способ победить сырость в квартире

Для того чтобы победить сырость, в доме нужно провести капитальный ремонт. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации "ЖКХ контроль города Москвы" Вера Москвина.

"Сырость в квартире наступает, например, из-за плохих межпанельных швов, которые пропускают влагу в квартиру. В период дождей утром холодно, выпадает роса, внешние стены дома становятся влажными. Если межпанельные швы плохие, так или иначе влага с улицы в квартиру попадает обязательно", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Москвина добавила, что отопление частично решит проблему — подсушит стены. Однако для полной победы над сыростью нужен капитальный ремонт в доме.

Эксперт пояснила, что подсушить жильё можно лишь индивидуально — с помощью электрического радиатора. Попросить включить отопление во всём доме раньше срока нельзя, ведь проблема может быть только в одной из квартир.

"Сырость в одной квартире не должна приводить весь дом к излишним тратам. Отопление — это очень серьёзные деньги. У одного сыро, а у другого — нет. Второму повышенная температура может быть совершенно не нужна", — указала эксперт.

При этом капитальный ремонт не касается управляющей компании, к этому вопросу имеет отношение только региональный оператор. Причём начать делать его раньше срока можно, но для этого необходимо решение общего собрания собственников, так как простое заявление ничего не даст. Совместное решение отправляется в фонд и департамент капитального ремонта. Сроки переносятся в течение года. Также можно пойти другим путём — нанять частную компанию и вызвать альпинистов для ремонта межпанельных швов по периметру квартиры.