Москвичка делала ремонт в квартире умершего отца и случайно взорвала сейф с боеприпасами

В Москве взорвался сейф с патронами для дробовика, когда его попытались вскрыть. В результате ударной волной в квартире были выбиты окна. Об этом сообщает SHOT.

Сейф с патронами для дробовика взорвался и выбил окна в квартире в Москве. Обложка © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло сегодня около двух часов дня в доме на Зеленодольской улице в Рязанском районе, где девушка затеяла ремонт в квартире своего умершего отца. Ещё при жизни он успел обзавестись сейфом, однако секретный код-пароль сообщать не стал. Москвичка попыталась открыть его самостоятельно, но после неудачных попыток вызвала сварщика, не подозревая, что тайник окажется настоящим схроном.

В итоге, когда рабочий приступил к вскрытию, сейф разорвало взрывом, из-за которого выбило оконные рамы. Специалиста госпитализировали с сильнейшими ожогами лица. При этом девушка не пострадала. Помимо спрятанных боеприпасов прибывшие на место полицейские обнаружили и дробовик Baikal МР-133. Теперь по данному факту проводится проверка.