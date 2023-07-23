Хотел пошутить: Раскрыты подробности трагической гибели мужчины при взрыве гранаты в Подмосковье
Прокуратура: Взорвавший гранату в Бортникове мужчина в шутку бросил её на пол
Мужчина, который взорвал гранату и погиб в подмосковной деревне Бортниково городского округа Ступино, думал, что боеприпас не работает. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры в телеграм-канале.
По предварительным данным, примерно в 22:00 22 июля житель Подмосковья 2000 года рождения, находясь в частном доме, распивал алкоголь со знакомыми. Во время застолья он достал из летнего домика ручную гранату советских времён.
"[Мужчина] в шутку бросил её на пол, предполагая, что она находится в нерабочем состоянии. Граната сдетонировала, мужчина погиб на месте", — говорится в сообщении.
В результате происшествия также пострадали четверо человек, включая двоих несовершеннолетних. Их с повреждениями различной степени тяжести госпитализировали. Сейчас проводится прокурорская проверка, в ходе которой правоохранители установят причины и обстоятельства случившегося, оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних и деятельность органов системы профилактики по исполнению родителями своих обязанностей. Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Напомним, сегодня утром сообщалось, что в Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья. Изначально утверждалось, что это произошло во время ссоры.
Telegram / Прокуратура Московской области