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23 июля, 08:37

Хотел пошутить: Раскрыты подробности трагической гибели мужчины при взрыве гранаты в Подмосковье

Прокуратура: Взорвавший гранату в Бортникове мужчина в шутку бросил её на пол

Мужчина, который взорвал гранату и погиб в подмосковной деревне Бортниково городского округа Ступино, думал, что боеприпас не работает. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры в телеграм-канале.

  • Место застолья, где взорвалась граната в подмосковной деревне Бортниково. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
    Место застолья, где взорвалась граната в подмосковной деревне Бортниково. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
  • Осколки гранаты, взорвавшейся во время застолья в подмосковной деревне Бортниково. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
    Осколки гранаты, взорвавшейся во время застолья в подмосковной деревне Бортниково. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
  • Шкафчик, в котором хранилась граната, взорвавшаяся в подмосковной деревне Бортниково. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
    Шкафчик, в котором хранилась граната, взорвавшаяся в подмосковной деревне Бортниково. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Место застолья, где взорвалась граната в подмосковной деревне Бортниково. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

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По предварительным данным, примерно в 22:00 22 июля житель Подмосковья 2000 года рождения, находясь в частном доме, распивал алкоголь со знакомыми. Во время застолья он достал из летнего домика ручную гранату советских времён.

"[Мужчина] в шутку бросил её на пол, предполагая, что она находится в нерабочем состоянии. Граната сдетонировала, мужчина погиб на месте", — говорится в сообщении.

В результате происшествия также пострадали четверо человек, включая двоих несовершеннолетних. Их с повреждениями различной степени тяжести госпитализировали. Сейчас проводится прокурорская проверка, в ходе которой правоохранители установят причины и обстоятельства случившегося, оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних и деятельность органов системы профилактики по исполнению родителями своих обязанностей. Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

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Напомним, сегодня утром сообщалось, что в Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья. Изначально утверждалось, что это произошло во время ссоры.

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Telegram / Прокуратура Московской области

Светлана Оперук
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