Застолье в подмосковной деревне закончилось взрывом гранаты, есть погибший

В Московской области в деревне Бортниково (Ступинский район) мужчина взорвал гранату во время застолья. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

По данным СМИ, во время застолья произошла ссора и один из участников конфликта взорвал боеприпас. Один человек погиб на месте, четверо госпитализированы. Среди пострадавших двое детей. Обстоятельства инцидента устанавливаются.