Застолье в подмосковной деревне закончилось взрывом гранаты, есть погибший
"Рен-ТВ": В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья, есть погибший
В Московской области в деревне Бортниково (Ступинский район) мужчина взорвал гранату во время застолья. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает "Рен-ТВ".
По данным СМИ, во время застолья произошла ссора и один из участников конфликта взорвал боеприпас. Один человек погиб на месте, четверо госпитализированы. Среди пострадавших двое детей. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что гранату с иностранной маркировкой нашли у детской площадки в Новой Москве. Она лежала в 20 метрах от жилого дома в СНТ "Верховье".
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