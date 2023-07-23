Регион

Уведомления отключены

23 июля, 06:26
4361

Застолье в подмосковной деревне закончилось взрывом гранаты, есть погибший

"Рен-ТВ": В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья, есть погибший

В Московской области в деревне Бортниково (Ступинский район) мужчина взорвал гранату во время застолья. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

По данным СМИ, во время застолья произошла ссора и один из участников конфликта взорвал боеприпас. Один человек погиб на месте, четверо госпитализированы. Среди пострадавших двое детей. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Арсенал оружия и кровь: Появились фото с места ликвидации стрелка в разгромленном коттедже в Истре

Арсенал оружия и кровь: Появились фото с места ликвидации стрелка в разгромленном коттедже в Истре

Ранее Лайф писал, что гранату с иностранной маркировкой нашли у детской площадки в Новой Москве. Она лежала в 20 метрах от жилого дома в СНТ "Верховье".

Обложка ©

Unsplash / Sven Verweij

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров