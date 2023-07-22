Арсенал оружия и кровь: Появились фото с места ликвидации стрелка в разгромленном коттедже в Истре

Росгвардия завершила операцию по штурму коттеджа в подмосковном элитном посёлке "Шервуд", где на несколько часов забаррикадировался вооружённый Вячеслав Черненко. В ходе задержания он ранил одного из бойцов СОБРа и был ликвидирован ответным огнём. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в личном телеграм-канале, приложив снимки из разгромленного дома.

Штурм останавливали два раза. Оперативники сделали всё возможное, чтобы избежать ненужного кровопролития, но преступник не оценил этих усилий и продолжал вести по ним огонь, по собственной воле не оставив спецназу иного варианта, кроме как ликвидировать его, уточнил Хинштейн. В заключение он добавил, что рана пострадавшего бойца СОБРа незначительная и опасности не представляет.