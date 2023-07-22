Арсенал оружия и кровь: Появились фото с места ликвидации стрелка в разгромленном коттедже в Истре
Хинштейн: Боец СОБРа получил ранение при штурме дома с захватчиком в "Шервуде"
Последствия штурма коттеджа в "Шервуде" под Истрой. Обложка © t.me / Александр Хинштейн
Росгвардия завершила операцию по штурму коттеджа в подмосковном элитном посёлке "Шервуд", где на несколько часов забаррикадировался вооружённый Вячеслав Черненко. В ходе задержания он ранил одного из бойцов СОБРа и был ликвидирован ответным огнём. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в личном телеграм-канале, приложив снимки из разгромленного дома.
Последствия штурма коттеджа в "Шервуде" под Истрой. Фото © t.me / Александр Хинштейн
"Он был вооружён двумя автоматами, охотничьим карабином "Сайга", гранатами, боеприпасами, зажигательными смесями", — рассказал парламентарий.
Штурм останавливали два раза. Оперативники сделали всё возможное, чтобы избежать ненужного кровопролития, но преступник не оценил этих усилий и продолжал вести по ним огонь, по собственной воле не оставив спецназу иного варианта, кроме как ликвидировать его, уточнил Хинштейн. В заключение он добавил, что рана пострадавшего бойца СОБРа незначительная и опасности не представляет.
Напомним, сегодня утром вооружённый мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в элитном подмосковном посёлке "Шервуд". Примерно в восемь утра разбитое окно в коттедже заметили сотрудники ЧОПа и вызвали полицию. Позже преступник открыл из окна огонь по полицейским и устроил пожар, метнув коктейли Молотова. Следственный комитет возбудил уголовное дело.