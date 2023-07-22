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22 июля, 17:07

Арсенал оружия и кровь: Появились фото с места ликвидации стрелка в разгромленном коттедже в Истре

Хинштейн: Боец СОБРа получил ранение при штурме дома с захватчиком в "Шервуде"

<p>Последствия штурма коттеджа в "Шервуде" под Истрой. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/Hinshtein/4183" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Хинштейн</a></p>

Последствия штурма коттеджа в "Шервуде" под Истрой. Обложка © t.me / Александр Хинштейн

Росгвардия завершила операцию по штурму коттеджа в подмосковном элитном посёлке "Шервуд", где на несколько часов забаррикадировался вооружённый Вячеслав Черненко. В ходе задержания он ранил одного из бойцов СОБРа и был ликвидирован ответным огнём. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в личном телеграм-канале, приложив снимки из разгромленного дома.

Последствия штурма коттеджа в "Шервуде" под Истрой. Фото © t.me / Александр Хинштейн

Последствия штурма коттеджа в "Шервуде" под Истрой. Фото © t.me / Александр Хинштейн

"Он был вооружён двумя автоматами, охотничьим карабином "Сайга", гранатами, боеприпасами, зажигательными смесями", рассказал парламентарий.

Штурм останавливали два раза. Оперативники сделали всё возможное, чтобы избежать ненужного кровопролития, но преступник не оценил этих усилий и продолжал вести по ним огонь, по собственной воле не оставив спецназу иного варианта, кроме как ликвидировать его, уточнил Хинштейн. В заключение он добавил, что рана пострадавшего бойца СОБРа незначительная и опасности не представляет.

СОБР штурмует коттедж в "Шервуде" с применением газа, появились первые фото изнутри

СОБР штурмует коттедж в "Шервуде" с применением газа, появились первые фото изнутри

Напомним, сегодня утром вооружённый мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в элитном подмосковном посёлке "Шервуд". Примерно в восемь утра разбитое окно в коттедже заметили сотрудники ЧОПа и вызвали полицию. Позже преступник открыл из окна огонь по полицейским и устроил пожар, метнув коктейли Молотова. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Юрий Лысенко
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