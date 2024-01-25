Число жертв взрыва на насосной станции в Новотроицке увеличилось 25 января, 11:48 В Новотроицке Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Фото © t.me / МЧС по Оренбургской области

В Новотроицке Оренбургской области количество погибших в результате обрушения насосной станции выросло до двух. Об этом сообщает в телеграм-канале региональное правительство.

Спасательная операция в Новотроицке на насосной станции. Видео © t.me / МЧС РФ

"Один из пострадавших с 95% ожогов тела скончался в больнице", — говорится в тексте.

В МЧС РФ добавили, что также из-под завалов живыми достали ещё шестерых сотрудников. В момент обрушения они оказались в безопасном месте на подземном этаже. Эвакуировать их пришлось через технические бетонные колодцы. Ведомство публикует видео спасательной операции и уточняет, что больше под завалами нет людей.

Предполагаемой причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Как уточнили в СК РФ, на станции проводился ремонт силами подрядной организации.

Напомним, в Новотроицке Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Сначала из-под завалов извлекли четверых человек, один из них скончался. Трое попали в больницу. Также в подвале станции выжили ещё шестеро сотрудников, но спасатели не могли подобраться к ним.

Авторы Татьяна Миссуми