"Поджигатель-мститель" из Wildberries разрушил главную версию о пожаре на 17 млрд в Шушарах

Сотрудник Wildberries, который угрожал поджечь склад в Шушарах, не имеет никакого отношения к пожару. У него есть алиби, подтверждённое видеозаписями с камер видеонаблюдения, которые показали, что в момент пожара он был дома. Тем не менее его всё равно уволили, сообщил SHOT.

Чат сотрудников, куда Роман присылал сообщения с угрозами. Фото © T.me / SHOT

21-летний сборщик Роман писал в чат с коллегами гневные сообщения о том, что пожар на складе устроил он из-за неудач на работе. По его словам, перед Новым годом сборщик отработал шесть смен, однако заработанных 30 тысяч он так и не увидел.

Полицейские проверили его алиби, а также провели обыск. Выяснилось, что в то время, когда склад охватил огонь, Роман писал в чат, находясь в квартире.