"Поджигатель-мститель" из Wildberries разрушил главную версию о пожаре на 17 млрд в Шушарах
Работник Wildberries, угрожавший сжечь склад в Шушарах, был дома во время пожара
Сотрудник Wildberries, который грозился поджечь склад в Шушарах, не виновен. Обложка © T.me / SHOT
Сотрудник Wildberries, который угрожал поджечь склад в Шушарах, не имеет никакого отношения к пожару. У него есть алиби, подтверждённое видеозаписями с камер видеонаблюдения, которые показали, что в момент пожара он был дома. Тем не менее его всё равно уволили, сообщил SHOT.
Чат сотрудников, куда Роман присылал сообщения с угрозами. Фото © T.me / SHOT
21-летний сборщик Роман писал в чат с коллегами гневные сообщения о том, что пожар на складе устроил он из-за неудач на работе. По его словам, перед Новым годом сборщик отработал шесть смен, однако заработанных 30 тысяч он так и не увидел.
Полицейские проверили его алиби, а также провели обыск. Выяснилось, что в то время, когда склад охватил огонь, Роман писал в чат, находясь в квартире.
Ранее Лайф сообщал, что 27 декабря в чат сотрудников склада Wildberries написал один из работников, который "предупредил" коллег о скором пожаре. Вечером 13 января, когда спасатели вовсю боролись с огнём, тот же сотрудник назвал себя виновником пожара и вскоре удалил свой аккаунт. Участники чата передали информацию о коллеге в компетентные органы. Позже правоохранители установили личность сотрудника.
Напомним, крупный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах начался утром 13 января и охватил десятки тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали лишь на следующий день. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Выяснилось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. К слову, по одной из версий, причиной пожара мог быть поджог из мести за пострадавшего. Ущерб может составить 17 миллиардов рублей. После инцидента во всех московских офисах компании прошли обыски.