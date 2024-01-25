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Четыре человека пострадали из-за обрушения насосной станции в Новотроицке

25 января, 07:42
В Новотроицке Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Обложка © t.me / МЧС по Оренбургской области

В Новотроицке Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Обложка © t.me / МЧС по Оренбургской области

В Новотроицке Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция, под завалами оказались семь человек, четверым удалось спастись, их госпитализировали. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с места ЧП.

В Новотроицке Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Видео © t.me / SHOT

Судя по кадрам, перед обрушением на станции произошёл взрыв. Очевидцы рассказали о громком хлопке, после чего обломки разлетелись на несколько метров от объекта. Сейчас к месту стянуты силы пожарных и спасателей. Идёт поиск оставшихся под завалами людей. В Новотроицке введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В МЧС по региону подтвердили информацию о случившемся.

В Новотроицке Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Фото © t.me / МЧС по Оренбургской области

В Новотроицке Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Фото © t.me / МЧС по Оренбургской области

"Сегодня в 11:20 поступило сообщение об обрушении на насосно-фекальной станции на улице Фрунзе в Новотроицке. На месте работают сотрудники регионального управления МЧС, оперативные службы региона", уточнили в ведомстве.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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