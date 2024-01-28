В аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушился подъезд
В аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушился подъезд. Обложка © t.me / golubev_vu
Подъезд пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, жители которого были эвакуированы накануне в связи с частичным обрушением стены, полностью обрушился. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.
По словам главы области, пострадавших нет. В настоящее время здание оцеплено.
"В аварийном доме на улице Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд… С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в манёвренный фонд", — указал Голубев в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что в Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного жилого дома. За несколько часов до этого жильцы слышали сильный грохот и скрежет. Спасатели отключили дом от газоснабжения. Как оказалось, ещё в 2020 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцам предлагали переселиться, однако они отказались.