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28 января, 06:59

В аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушился подъезд

В аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушился подъезд. Обложка © t.me / golubev_vu

В аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушился подъезд. Обложка © t.me / golubev_vu

Подъезд пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, жители которого были эвакуированы накануне в связи с частичным обрушением стены, полностью обрушился. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы области, пострадавших нет. В настоящее время здание оцеплено.

"В аварийном доме на улице Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд… С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в манёвренный фонд", — указал Голубев в телеграм-канале.

Жителям обрушившегося дома в Ростове-на-Дону предложат жильё маневренного фонда
Жителям обрушившегося дома в Ростове-на-Дону предложат жильё маневренного фонда

Ранее Лайф писал, что в Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного жилого дома. За несколько часов до этого жильцы слышали сильный грохот и скрежет. Спасатели отключили дом от газоснабжения. Как оказалось, ещё в 2020 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцам предлагали переселиться, однако они отказались.

Иван Косицын
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