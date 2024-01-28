В аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушился подъезд

Подъезд пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, жители которого были эвакуированы накануне в связи с частичным обрушением стены, полностью обрушился. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы области, пострадавших нет. В настоящее время здание оцеплено.

"В аварийном доме на улице Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд… С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в манёвренный фонд", — указал Голубев в телеграм-канале.