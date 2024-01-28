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28 января, 00:12

Жителям обрушившегося дома в Ростове-на-Дону предложат жильё маневренного фонда

Жильцам обрушившегося в Ростове-на-Дону дома предложат жильё манёвренного фонда. Об этом в телеграм-канале объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Всего в доме зарегистрировано 247 человек. Из аварийного строения эвакуировано 95 жильцов, в том числе 15 несовершеннолетних", — написал высокопоставленный чиновник.

В настоящее время в пунктах временного проживания находится 26 человек, остальные пребывают у родственников. Всего власти собрались расселить 155 семей, проживавших в аварийном доме, который был включен в областную адресную программу ещё осенью прошлого года.

Голубев подтвердил, что ситуация с этим домом находится на контроле у руководства региона, а пострадавшим гражданам будет оказана вся положенная им по действующему законодательству помощь.

Обрушившийся в Ростове-на-Дону дом признали аварийным ещё в 2020 году
Обрушившийся в Ростове-на-Дону дом признали аварийным ещё в 2020 году

Напомним, что в Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного жилого дома. За несколько часов до этого жильцы слышали сильный грохот и скрежет. Спасатели отключили дом от газоснабжения.

Обложка ©

t.me / Алексей Логвиненко

Алексей Соловьёв
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