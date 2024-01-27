Обрушившийся в Ростове-на-Дону дом признали аварийным ещё в 2020 году
Мэрия: В пятиэтажке в Ростове-на-Дону есть угроза обрушения подъезда
Пятиэтажка в Ростове-на-Дону, где обрушилась стена. Обложка © Telegram / Алексей Логвиненко
Первый подъезд пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, откуда ранее эвакуировали жильцов, может обрушиться. Об этом заявили в местной администрации вечером в субботу, 27 января.
В ростовской пятиэтажке начала обрушаться стена. Видео © Telegram / rostovnews61
"Есть угроза обрушения первого подъезда. На месте глава администрации района, представители отдела надзорной деятельности. Службы оповещены, ведётся реагирование поисково-спасательных групп. Пострадавших нет", — подчеркнули в ведомстве.
Тем временем областная прокуратура организовала проверку. Глава администрации города Алексей Логвиненко также заявил, что ещё в 2020 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. По его словам, жильцам предлагали переселиться, однако они отказались. На место прибыли два автобуса для размещения людей.
"В настоящее время в Ворошиловском районе на базе 82-й школы организован пункт временного размещения. Пострадавшим предложим жильё манёвренного фонда. Мы не оставим людей в беде. В 00:00 проводим внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям", — написал Логвиненко в телеграм-канале.
Как сообщал Лайф, ранее в этом доме произошло обрушение стены. За несколько часов до этого жильцы слышали сильный грохот и скрежет. Спасатели отключили дом от газоснабжения. Эвакуировано 95 человек.