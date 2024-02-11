Два человека погибли в результате взрыва в Камеруне, ещё 20 ранены
Мощный взрыв произошёл в городе Нкамбе в Камеруне во время празднования национального Дня молодёжи. В результате инцидента как минимум два человека погибли и 20 оказались ранены. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Последствия взрыва в Камеруне. Видео © X / Kingkulu
По его данным, большинство пострадавших — школьники, некоторые из них получили серьёзные травмы. При этом врачи считают, что погибших может быть больше. Для поиска и задержания организаторов взрыва в район направлены дополнительные подразделения полиции.
Ранее Life.ru писал, что накануне взрыв гранаты произошёл в многоэтажном доме в Элисте. Подрывником оказался один из клиентов центра медитации и образовательных услуг "Альтернатива", состоявший на учёте в психоневрологическом диспансере. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, правоохранители выехали домой к подозреваемому для обыска. Там сработало второе взрывное устройство, которое ранило троих росгвардейцев.
X / Kingkulu