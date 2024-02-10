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10 февраля, 19:12

Взрыв гранаты в многоэтажке в Элисте унёс жизнь человека

Мощный взрыв произошёл в многоэтажке в Элисте, погиб человек

Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Обложка © T.me / SHOT

Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Обложка © T.me / SHOT

Мощный взрыв произошёл в жилом доме в Элисте. По предварительной информации, там могла взорваться граната, сообщает SHOT.

Всё произошло на первом этаже дома на улице Клыкова, 77В около половины девятого вечера. Там располагается офис Центра медиации и образовательных услуг "Альтернатива". Подрыв гранаты мог устроить посетитель учреждения во время конфликта с сотрудниками.

Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Видео © T.me / SHOT

Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Фото © T.me / SHOT

Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Фото © T.me / SHOT

Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Фото © T.me / SHOT

Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Фото © T.me / SHOT

В результате ЧП погиб один человек, двоих госпитализировали, сейчас их спасают медики. На месте работают экстренные службы, причины и обстоятельства происшествия уточняются.

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А вечером 8 февраля на газопроводе в Пермском крае произошёл взрыв, который спровоцировал мощный пожар. Огонь перекинулся на жилые дома. По данным МЧС, пострадало восемь человек. Предварительная причина взрыва — разгерметизация в результате подвижки грунта.

Александра Мышляева
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