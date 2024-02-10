Взрыв гранаты в многоэтажке в Элисте унёс жизнь человека
Мощный взрыв произошёл в многоэтажке в Элисте, погиб человек
Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Обложка © T.me / SHOT
Мощный взрыв произошёл в жилом доме в Элисте. По предварительной информации, там могла взорваться граната, сообщает SHOT.
Всё произошло на первом этаже дома на улице Клыкова, 77В около половины девятого вечера. Там располагается офис Центра медиации и образовательных услуг "Альтернатива". Подрыв гранаты мог устроить посетитель учреждения во время конфликта с сотрудниками.
Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Видео © T.me / SHOT
В результате ЧП погиб один человек, двоих госпитализировали, сейчас их спасают медики. На месте работают экстренные службы, причины и обстоятельства происшествия уточняются.
А вечером 8 февраля на газопроводе в Пермском крае произошёл взрыв, который спровоцировал мощный пожар. Огонь перекинулся на жилые дома. По данным МЧС, пострадало восемь человек. Предварительная причина взрыва — разгерметизация в результате подвижки грунта.