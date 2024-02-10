Взрыв гранаты в многоэтажке в Элисте унёс жизнь человека

Мощный взрыв произошёл в жилом доме в Элисте. По предварительной информации, там могла взорваться граната, сообщает SHOT.

Всё произошло на первом этаже дома на улице Клыкова, 77В около половины девятого вечера. Там располагается офис Центра медиации и образовательных услуг "Альтернатива". Подрыв гранаты мог устроить посетитель учреждения во время конфликта с сотрудниками.

Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Видео © T.me / SHOT

Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Фото © T.me / SHOT

Последствия взрыва в жилом доме в Элисте. Фото © T.me / SHOT