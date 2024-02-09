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9 февраля, 10:37

Раскрыта причина мощного взрыва на газопроводе в Пермском крае

SHOT: Авария на газопроводе в Куеде произошла в результате подвижки грунта

Мощный взрыв на газопроводе "Лукойл-Пермь" в Пермском крае произошёл в связи с разгерметизацией в результате подвижки грунта. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, сейчас это основная версия следствия.

Мощный пожар на газопроводе в посёлке Куеда Пермского края. Видео © Telegram / SHOT

Пожар удалось локализовать около половины двенадцатого ночи, его тушили в том числе с помощью специального поезда. Среди пострадавших четверо взрослых и трое детей пострадали, они получили ожоги и отравились угарным газом. Двоих из них вертолётом госпитализировали в ожоговый центр в Перми в тяжёлом состоянии.

Как пишет телеграм-канал, в Прикамье уже происходили провалы грунта. Березники и Соликамск, которые находятся на шахтных выработках Верхнекамского месторождения, постепенно уходят под землю.

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Напомним, вечером в четверг, 8 февраля, на газопроводе в Пермском крае произошёл взрыв, который спровоцировал мощный пожар. Огонь перекинулся на жилые дома. По данным МЧС, пострадали восемь человек.

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Telegram / SHOT

Дарья Нарыкова
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