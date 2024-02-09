Раскрыта причина мощного взрыва на газопроводе в Пермском крае

Мощный взрыв на газопроводе "Лукойл-Пермь" в Пермском крае произошёл в связи с разгерметизацией в результате подвижки грунта. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, сейчас это основная версия следствия.

Мощный пожар на газопроводе в посёлке Куеда Пермского края. Видео © Telegram / SHOT

Пожар удалось локализовать около половины двенадцатого ночи, его тушили в том числе с помощью специального поезда. Среди пострадавших четверо взрослых и трое детей пострадали, они получили ожоги и отравились угарным газом. Двоих из них вертолётом госпитализировали в ожоговый центр в Перми в тяжёлом состоянии.