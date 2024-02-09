Раскрыта причина мощного взрыва на газопроводе в Пермском крае
SHOT: Авария на газопроводе в Куеде произошла в результате подвижки грунта
Мощный взрыв на газопроводе "Лукойл-Пермь" в Пермском крае произошёл в связи с разгерметизацией в результате подвижки грунта. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, сейчас это основная версия следствия.
Мощный пожар на газопроводе в посёлке Куеда Пермского края. Видео © Telegram / SHOT
Пожар удалось локализовать около половины двенадцатого ночи, его тушили в том числе с помощью специального поезда. Среди пострадавших четверо взрослых и трое детей пострадали, они получили ожоги и отравились угарным газом. Двоих из них вертолётом госпитализировали в ожоговый центр в Перми в тяжёлом состоянии.
Как пишет телеграм-канал, в Прикамье уже происходили провалы грунта. Березники и Соликамск, которые находятся на шахтных выработках Верхнекамского месторождения, постепенно уходят под землю.
Напомним, вечером в четверг, 8 февраля, на газопроводе в Пермском крае произошёл взрыв, который спровоцировал мощный пожар. Огонь перекинулся на жилые дома. По данным МЧС, пострадали восемь человек.
Telegram / SHOT