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9 февраля, 02:52

Пожар в многоэтажке на севере Москвы ликвидирован

МЧС России: Пожар на севере Москвы полностью ликвидирован

Крупный пожар в столице на улице Черняховского полностью ликвидирован. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

"Пожар на севере столицы полностью ликвидирован", — сказано в сообщении.

Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади четыре тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек, на месте был развёрнут оперштаб. Life.ru показывал обстановку у места происшествия. На данный момент возгорание локализовано. Жильцам будет оказана вся необходимая помощь, заверил мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас специалисты проверяют версию о том, что виновником пожара мог стать горячий козырёк от наледи.

Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящей многоэтажки на севере Москвы
Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящей многоэтажки на севере Москвы
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Анатолий Симоненко
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