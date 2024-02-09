Пожар в многоэтажке на севере Москвы ликвидирован
МЧС России: Пожар на севере Москвы полностью ликвидирован
Крупный пожар в столице на улице Черняховского полностью ликвидирован. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
"Пожар на севере столицы полностью ликвидирован", — сказано в сообщении.
Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади четыре тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек, на месте был развёрнут оперштаб. Life.ru показывал обстановку у места происшествия. На данный момент возгорание локализовано. Жильцам будет оказана вся необходимая помощь, заверил мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас специалисты проверяют версию о том, что виновником пожара мог стать горячий козырёк от наледи.