Виновником адского пожара на севере Москвы мог стать козырёк от наледи
SHOT: Козырёк от наледи мог стать виновником пожара в Северном округе столицы
Виновником пожара на крыше многоэтажки на улице Черняховского в Москве мог стать горячий козырёк от наледи. По данным телеграм-канала SHOT, данная версия сейчас проверяется специалистами.
Козырёк от наледи мог стать виновником пожара в Северном округе столицы. Видео © t.me / SHOT
Жильцы рассказали, что на днях в доме проходили ремонтные работы этой системы снеготаяния, которую установили пару лет назад. Периодически она давала сбои, а за неделю до пожара часто выбивало электричество.
По словам жителей многоэтажки, накануне крышу чистили от снега, после чего в одном из домов начались перебои с электричеством. Спустя время во втором подъезде погас свет, а потом — начался пожар. По данным столичного управления МЧС в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади четыре тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек, на месте был развёрнут оперштаб. Life.ru показывал обстановку у места происшествия. На данный момент возгорание локализовано. Жильцам будет оказана вся необходимая помощь, заверил мэр столицы Сергей Собянин.
t.me / SHOT