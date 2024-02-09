Виновником адского пожара на севере Москвы мог стать козырёк от наледи

Виновником пожара на крыше многоэтажки на улице Черняховского в Москве мог стать горячий козырёк от наледи. По данным телеграм-канала SHOT, данная версия сейчас проверяется специалистами.

Козырёк от наледи мог стать виновником пожара в Северном округе столицы. Видео © t.me / SHOT

Жильцы рассказали, что на днях в доме проходили ремонтные работы этой системы снеготаяния, которую установили пару лет назад. Периодически она давала сбои, а за неделю до пожара часто выбивало электричество.