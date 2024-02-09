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9 февраля, 02:06

Виновником адского пожара на севере Москвы мог стать козырёк от наледи

SHOT: Козырёк от наледи мог стать виновником пожара в Северном округе столицы

Виновником пожара на крыше многоэтажки на улице Черняховского в Москве мог стать горячий козырёк от наледи. По данным телеграм-канала SHOT, данная версия сейчас проверяется специалистами.

Козырёк от наледи мог стать виновником пожара в Северном округе столицы. Видео © t.me / SHOT

Жильцы рассказали, что на днях в доме проходили ремонтные работы этой системы снеготаяния, которую установили пару лет назад. Периодически она давала сбои, а за неделю до пожара часто выбивало электричество.

По словам жителей многоэтажки, накануне крышу чистили от снега, после чего в одном из домов начались перебои с электричеством. Спустя время во втором подъезде погас свет, а потом — начался пожар. По данным столичного управления МЧС в результате пожара никто не пострадал.

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Life.ru публикует кадры чудесного спасения дедушки из горящей столичной многоэтажки

Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади четыре тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек, на месте был развёрнут оперштаб. Life.ru показывал обстановку у места происшествия. На данный момент возгорание локализовано. Жильцам будет оказана вся необходимая помощь, заверил мэр столицы Сергей Собянин.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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