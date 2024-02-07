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7 февраля, 19:02

В Ижевске объяснили причину громкого взрыва в пригороде

Под Ижевском произошёл взрыв в ходе плановых испытаний ракетных двигателей

Под Ижевском произошёл взрыв в ходе плановых испытаний ракетных двигателей, ситуация не является чрезвычайным происшествием. Об этом рассказали ТАСС в ЕДДС Завьяловского района, комментируя появившиеся в социальных сетях кадры с места взрыва.

"Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое [мероприятие]", — пояснили в ЕДДС.

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Ранее взрыв обрушил перекрытия между этажами в четырёхэтажном жилом доме в Севастополе. По предварительным данным, ЧП произошло из-за баллона с газом.

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Unsplash

Оксана Попова
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