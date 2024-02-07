В Ижевске объяснили причину громкого взрыва в пригороде

Под Ижевском произошёл взрыв в ходе плановых испытаний ракетных двигателей, ситуация не является чрезвычайным происшествием. Об этом рассказали ТАСС в ЕДДС Завьяловского района, комментируя появившиеся в социальных сетях кадры с места взрыва.

"Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое [мероприятие]", — пояснили в ЕДДС.