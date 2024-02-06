10 человек погибли в результате взрывов на рынке в столице Сомали

Десять человек погибли в результате взрывов на рынке Бакаара в Могадишо, столице Сомали, сообщает агентство Reuters.

"Кто несёт ответственность за взрывы, выяснить сразу не удалось, но группировка "Аш-Шабаб" часто устраивает теракты в Сомали и других странах", — говорится в материале.

Уточняется, что взрывы прогремели в четырёх местах в центре рынка. Некоторые магазины оказались полностью разрушены. Для оказания медицинской помощи в больницы в Могадишо было доставлено более 20 раненых.