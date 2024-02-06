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6 февраля, 18:41

10 человек погибли в результате взрывов на рынке в столице Сомали

Последствия взрывов на рынке в Сомали. Обложка © X / Mario Nawfal

Последствия взрывов на рынке в Сомали. Обложка © X / Mario Nawfal

Десять человек погибли в результате взрывов на рынке Бакаара в Могадишо, столице Сомали, сообщает агентство Reuters.

"Кто несёт ответственность за взрывы, выяснить сразу не удалось, но группировка "Аш-Шабаб" часто устраивает теракты в Сомали и других странах", говорится в материале.

Уточняется, что взрывы прогремели в четырёх местах в центре рынка. Некоторые магазины оказались полностью разрушены. Для оказания медицинской помощи в больницы в Могадишо было доставлено более 20 раненых.

Взрыв обрушил сразу два дома в Ереване, под завалами люди
Взрыв обрушил сразу два дома в Ереване, под завалами люди

Ранее Life сообщал о взрыве на подпольном заводе пиротехники в индийском городе Байрагарх в штате Мадхья-Прадеш. В результате происшествия погибло по меньшей мере 11 человек. Ещё более сотни получили травмы различной степени тяжести.

Александра Мышляева
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