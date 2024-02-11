Второй взрыв произошёл в Элисте, когда полицейские обыскивали дом подрывника

Взрыв произошёл в Элисте, когда полицейские проводили обыск у мужчины, который вечером 10 февраля подорвал гранату в офисе центра медитации и образовательных услуг "Альтернатива". Об этом пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, всё произошло в половине второго ночи на Родниковой улице. Ранения получили два сотрудника, один из них в тяжёлом состоянии. Предварительно, в этот раз также сработало неизвестное СВУ.