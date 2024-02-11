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11 февраля, 04:27
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Второй взрыв произошёл в Элисте, когда полицейские обыскивали дом подрывника

Взрыв произошёл в Элисте, когда полицейские проводили обыск у мужчины, который вечером 10 февраля подорвал гранату в офисе центра медитации и образовательных услуг "Альтернатива". Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в половине второго ночи на Родниковой улице. Ранения получили два сотрудника, один из них в тяжёлом состоянии. Предварительно, в этот раз также сработало неизвестное СВУ.

Появилось видео с места самоподрыва психбольного в Элисте
Появилось видео с места самоподрыва психбольного в Элисте

Life.ru напоминает, взрыв прогремел в многоэтажке Элисты вечером 10 февраля. По предварительным данным, его устроил психически нездоровый клиент оздоровительного центра, у которого случился конфликт с психологом Министерства образования и науки Калмыкии Намджилой Ямановой. Женщина с мужем попытались успокоить буйного клиента, но не вышло. Их госпитализировали с тяжёлыми осколочными ранениями, жизни пострадавших ничего не угрожает. Подрывник погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.

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t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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