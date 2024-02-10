Осколки от взрыва в Элисте ранили педагога-психолога Минобрнауки Калмыкии

Стали известны личности пострадавших в результате взрыва в многоэтажке на улице Клыкова в Элисте. Ими оказались главный внештатный педагог-психолог Министерства образования и науки республики Намджил Яманова и её муж, сообщил SHOT.

Тяжело раненая 35-летняя председатель Центральной психолого-медико-педагогической комиссии региона на момент инцидента находилась на рабочем месте в образовательном центре "Альтернатива". 37-летний супруг Ямановой посетил офис организации, чтобы забрать жену домой. Сейчас за их жизни борются врачи.

На место трагедии прибыл мэр города Шафран Тепшинов. Он сообщил, что жильцы дома были эвакуированы, причины произошедшего устанавливаются.