В Госдуме предложили способ борьбы со взрывами газа в частных домах

Взрывы газа в последнее время чаще фиксируются не в многоэтажках, а в частных домах. Решить проблему поможет установка в каждом из зданий датчиков утечки, считает депутат Госдумы Сергей Колунов.

"Подобные ЧП не сопровождаются таким количеством жертв и такими разрушениями, как в многоквартирных домах, но также ставят под угрозу здоровье и жизни наших граждан. Необходимо проработать изменения в нормативные правовые акты, которые урегулируют эту сферу и обяжут собственников или подрядчиков к установке", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

Говоря о новых домах, парламентарий призвал обозначать места под датчики ещё при проектировании. По мнению депутата, будущие жильцы или строительная компания должны предоставлять схему установки подобных устройств — без неё проект не согласуют. При этом для отдельных категорий граждан, считает Колунов, важно предусмотреть установку датчиков-анализаторов за счёт государства. К ним парламентарий отнёс малоимущих, пенсионеров, многодетных, людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов боевых действий.