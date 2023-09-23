Эксперт рассказала, кто должен платить за установку газовых датчиков
Эксперт Москвина: Датчики газа должны устанавливаться за счёт собственников
Установка датчиков газа должна производиться за счёт собственников жилых помещений. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.
Она объяснила, что важно устанавливать датчики газа, так как они могут автоматически обнаруживать утечку газа, что снижает риск возникновения ЧП. Москвина подчеркнула, что покрывать расходы по их монтажу должны собственники жилых помещений, тогда как в ЖКХ на это средств нет. Тем не менее для многих жильцов именно цена становится преградой на пути к собственной безопасности.
"На самом деле для федерального или регионального бюджета это копейки. Вот для семейного бюджета это деньги", — признала Москвина.
Ранее Лайф писал, что в газифицированных квартирах хотят установить газоанализаторы. При утечках такие приборы будут автоматически отключать подачу голубого топлива или громко сигнализировать о ЧП.
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