Эксперт рассказала, кто должен платить за установку газовых датчиков

Она объяснила, что важно устанавливать датчики газа, так как они могут автоматически обнаруживать утечку газа, что снижает риск возникновения ЧП. Москвина подчеркнула, что покрывать расходы по их монтажу должны собственники жилых помещений, тогда как в ЖКХ на это средств нет. Тем не менее для многих жильцов именно цена становится преградой на пути к собственной безопасности.