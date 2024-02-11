Появилось видео с места самоподрыва психбольного в Элисте

Калмыкское СУ Следственного комитета опубликовало видео с места взрыва в Элисте. На кадрах видно, что центр психологической помощи, где боевое устройство было приведено в действие, получил обширные повреждения. В результате детонации неустановленного предмета уничтожена вся мебель, разрушены дверные проёмы.

Весь ущерб фиксируется сотрудниками СК, которые оперативно прибыли на место трагедии и документально запечатлели последствия произошедшего. Жильцам дома до сих пор не разрешают вернуться в квартиры, для них местные власти открыли пункты временного размещения.