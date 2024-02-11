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11 февраля, 01:43

Появилось видео с места самоподрыва психбольного в Элисте

СК показал разрушения на месте взрыва в центре психологической помощи в Элисте

Калмыкское СУ Следственного комитета опубликовало видео с места взрыва в Элисте. На кадрах видно, что центр психологической помощи, где боевое устройство было приведено в действие, получил обширные повреждения. В результате детонации неустановленного предмета уничтожена вся мебель, разрушены дверные проёмы.

Весь ущерб фиксируется сотрудниками СК, которые оперативно прибыли на место трагедии и документально запечатлели последствия произошедшего. Жильцам дома до сих пор не разрешают вернуться в квартиры, для них местные власти открыли пункты временного размещения.

СК показал разрушения на месте взрыва в центре психологической помощи в Элисте. Видео © t.me / Следком Калмыкии

Осколки от взрыва в Элисте ранили педагога-психолога Минобрнауки Калмыкии
Осколки от взрыва в Элисте ранили педагога-психолога Минобрнауки Калмыкии

Напомним, взрыв прогремел в многоэтажке Элисты вечером 10 февраля. По предварительным данным, всё дело в психически нездоровом клиенте оздоровительного центра, который решил покончить с местными врачами на фоне конфликта.

Обложка ©

t.me / Следком Калмыкии

Илья Пушкарев
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